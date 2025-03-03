«Купол Донбасса» сорвал 157 атак украинских БПЛА в ДНР

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 157 дронов ВСУ над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны ДНР.

Вражеский БПЛА мультироторного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством, перехватили в Макеевке у одного из парков отдыха. В Куйбышевском районе Донецка подавили ударный дрон, который нес на себе фугасный заряд весом около трех килограммов, его целью была одна из школ.

«Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте», — добавили в пресс-службе.

Специалисты оперативно выявили места падения беспилотников. Жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее система «Купол Донбасса» предотвратила атаку ВСУ на критически важный объект у Макеевки.