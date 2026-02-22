«Купол Донбасса» предотвратил в ДНР 178 атак беспилотников ВСУ за неделю

За неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 178 атак БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. Над Донецком и Макеевкой уничтожили 157 дронов, еще 21 перехватили над Горловкой.

В Шахтерске беспилотник самолетного типа «Чайка» с осколочно-фугасной боевой частью пытался атаковать электроподстанцию. В Докучаевске возле трансформаторного объекта перехватили ударный дрон «Чаклун», оснащенный самодельным взрывным устройством на базе гранатометного выстрела.

В Никитовском районе Горловки специалисты подавили три ударных FPV-дрона, которые хотел сбросить малые суббоеприпасы типа «Колокольчик».

После перехвата взрывотехники обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды. Управление системой РЭБ обеспечивают сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее в УФСБ по ДНР сообщили, что за неделю «Купол Донбасса» сорвал 205 попыток атак беспилотников.