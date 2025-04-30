«Купол Донбасса» предотвратил атаку на жилые дома в Донецке

В Донецке система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» успешно перехватила украинский беспилотник, направлявшийся к жилым домам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.
Беспилотник Mavic 3 был заряжен взрывчаткой с металлическими поражающими элементами. Взрывотехники вывезли опасный сбитый коптер за город и подорвали его при помощи накладного заряда.
«Купол Донбасса» — это комплекс систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, предназначенный для защиты от воздушных угроз. Система продолжает демонстрировать свою эффективность в условиях современных вызовов.
Три жителя города Шебекино в Белгородской области получили ранения после атаки украинских дронов на автомобиль мирных граждан. Врачи диагностировали у одного из мужчин минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и ног.
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