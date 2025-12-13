Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине. Такое заявление РИА «Новости» сделала сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

«Зеленского ждет незавидная судьба, как и любой купленной пешки на глобальной шахматной доске. А когда расходник становится ненужным, от него просто избавляются», — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, позиции Украины на переговорах всегда были шаткими, а Россия лишь наращивает заданный темп в освобождении территорий. Серия коррупционных скандалов усилила зыбкость положения киевского режима.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о попытках Зеленского лавировать после его слов о необходимости референдума по территориальному вопросу.