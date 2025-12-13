«Купленная пешка». Зеленскому предрекли незавидную участь
Сенатор Никонорова: Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта
Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине. Такое заявление РИА «Новости» сделала сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
«Зеленского ждет незавидная судьба, как и любой купленной пешки на глобальной шахматной доске. А когда расходник становится ненужным, от него просто избавляются», — подчеркнула собеседница агентства.
По ее словам, позиции Украины на переговорах всегда были шаткими, а Россия лишь наращивает заданный темп в освобождении территорий. Серия коррупционных скандалов усилила зыбкость положения киевского режима.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о попытках Зеленского лавировать после его слов о необходимости референдума по территориальному вопросу.