«Купим боеприпасы». На Украине раскрыли «планы» на замороженные российские активы

Умеров: Украина потратит доход с замороженных российских активов на боеприпасы

Украина потратит прибыль от замороженных российских активов на боеприпасы, средства ПВО и поддержку местных производителей. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров на встрече с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».

Журналисты напомнили, что ежегодно Украина будет получать 2,5-3 миллиарда евро. Первый транш станет доступен через год. Товары, профинансированные ЕС, должны доставить на Украину до конца года.

Во вторник Саудовская Аравия пригрозила продать европейские ценные бумаги, если «Большая семерка» присвоит себе замороженные российские активы.