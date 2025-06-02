Кулинарный мастер-класс для детей участников СВО прошел в Химках

В Химках состоялся мастер-класс по приготовлению пиццы для детей из семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в одном из кафе города.

Во время занятия дети впервые попробовали себя в роли пиццайоло: научились раскатывать тесто, подбирать начинку и создавать собственные рецепты. Все происходило под контролем опытных кулинаров. Организовала мероприятие владелица пиццерии Марина Эйслер, которая уже семь лет развивает бизнес в Химках. Подобные мастер-классы проходят в ее заведении на регулярной основе.

«Изначально мы начали проводить мастер-классы для детей из социального центра. Потом мы стали приглашать фонд „Дари добро“, малышей с ограниченными возможностями, многодетных. И вот сегодня к нам пришли ребята из семей участников специальной военной операции», — рассказала предприниматель Марина Эйслер.

Дети накрыли стол и попробовали приготовленные блюда. По словам участников, мастер-класс подарил не только новые знания, но и позитивные эмоции, возможность пообщаться и провести время в теплой атмосфере.