«Кто его здесь купит?» Жительница Грайворона предложила губернатору свой дом

Обстановка в Грайвороне обострилась настолько, что местная жительница на призыв перебраться в безопасное место предложила губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову выкупить ее дом. Он сообщил об этом в телеграм-канале .

Марина Гайвасенко в соцсетях жаловалась на активность украинских беспилотников. Гладков встретился с ней во время поездки в Грайворонский округ. Женщина заявила, что переезд стал бы лучшим решением, но так она потеряет крышу над головой.

«А кто его [дом] здесь купит? Давайте я вам продам», — заявила она губернатору.

Гладков согласился с тем, что нужно искать решение этой проблемы на всех уровнях власти — и муниципальной, и государственной. По его словам, для борьбы с беспилотниками личный состав подразделения «Орлан» в Грайвороне увеличили до роты, закупили дополнительные бронеавтомобили с РЭБ, выставили мобильные огневые группы.

Ранее губернатор рассказал о том, как мужчина отказался подвезти его до железнодорожного переезда. Гладков поручил местным властям разобраться, в чем они не доработали и вызвали такую обиду.