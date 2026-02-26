Житель Белгородской области отказался подвозить губернатора региона

Местный житель отказался подвозить главу Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом губернатор рассказал в телеграм-канале .

Рано утром он ехал на поезде из командировки, однако состав сломался недалеко от Белгорода. Выйдя, глава региона попытался найти попутку, чтобы добраться до железнодорожного переезда, где был служебный автомобиль.

Он обратился за помощью к местному жителю в сельской местности, попросил подвезти, но получил отказ, хотя расстояние было совсем небольшим — около 600–700 метров.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем», — написал он.

По словам Гладкова, водитель аргументировал отказ тем, что делит машину с дочерью, поэтому переживает за состояние авто. Губернатор согласился, что частые поездки действительно могут негативно сказаться на машине. Особенно имущество жалко, если покупать его за свои деньги.

Несмотря на это, глава региона ощутил, что мужчина обижен на власть. Разобраться в причинах возможного недовольства поручил главе Яковлевского городского округа Олегу Медведеву.