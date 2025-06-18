КТК подаст иск в международный суд из-за атаки ВСУ на станцию «Кропоткинская»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) решил подать иск к Украине после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил гендиректор КТК Николай Горбань, сообщили «Известия».

По словам Горбаня, обратиться напрямую в международный суд невозможно, так как у консорциума нет юридического статуса. Поэтому было решено использовать предусмотренный механизм подачи иска.

Как уточнил гендиректор, боевые части украинских дронов состояли из поражающих элементов, что доказывает намерение Украины нанести не только инфраструктурный, но и человеческий ущерб.

«ВСУ помимо повреждений объекта, видимо, хотели и просто убить наш персонал. Тут наши сработали слаженно и не допустили гибели работников КТК», — подчеркнул Горбань.

Минобороны России впервые сообщило об ударе украинского дрона по станции «Кропоткинская» в конце февраля. В середине марта зафиксировали еще три атаки БПЛА.