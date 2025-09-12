Крым потребует от Украины возместить ущерб от военных действий

Власти Крыма потребуют от киевского режима возмещения ущерба, полученного полуостровом в ходе военных действий. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Наши иски по диверсиям и блокадам со стороны Украины, которые поступили в суд, связаны с периодом до начала спецоперации. Когда начнется устройство нового миропорядка, мы начнем разговаривать о военных преступлениях Украины. Ее представители точно не отделаются одними извинениями», — сказал он.

Константинов подчеркнул, что Украине придется нести ответ за ущерб полуострову, нанесенный террористическими атаками.

«Если останется кто-то, кто будет нести ответственность за все злодеяния и уполномочен говорить от имени Украины», — подчеркнул глава парламента.

Ранее стало известно, что Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма.