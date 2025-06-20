Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма

Украина отказалась оспорить иски о водной и энергетической блокадах Крыма. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Провели колоссальный объем работы. По нашим искам решение суды так и не оспорили. Но готовятся еще новые иски, работа не завершена», — сказал он.

Константинов добавил, что после окончания специальной военной операции Крым намерен истребовать от Украины нанесенный ущерб.

«Прощать это нельзя. Простишь сейчас — получишь удар в следующий раз», — заключил он.

Суды Крыма ранее в полном объеме удовлетворили иски к украинским властям о возмещении ущерба полуострову от энергетической и водной блокадах. Началась работа по подсчету ущерба от банковской, транспортной и продуктовой блокад, а также от террористических атак.

Ранее крымские татары упрекнули ООН в игнорировании блокады Крыма.