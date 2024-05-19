Крупнейший украинский металлургический комбинат оказался на грани закрытия | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 10:56 Крупнейший украинский металлургический комбинат оказался на грани закрытия FT: мобилизация поставила под угрозу работу меткомбината в Кривом Роге Freepik

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Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» могут закрыть из-за тотальной мобилизации. Об этом британской газете Financial Times заявил глава комбината Мауро Лонгобардо.

Он рассказал, что производство сильно пострадало от нехватки кадров, а в случае продолжения мобилизации комбинат перестанет существовать. Лонгобардо добавил, что в городе женщин активно зазывают работать на завод, чтобы они заменили мобилизованных мужчин.

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«Ранее завод нанимал женщин, но в основном на административные должности. Сейчас они все больше берут на себя роли, требующие физической работы», — указал глава комбината.

По его словам, представители военкоматов забирают водителей локомотивов, электриков и механиков. Сотрудников завода отлавливают прямо у входа на предприятие, заключил Лонгобардо.

Ранее протест против мобилизации устроили украинские дальнобойщики. Они создали на трассе в Киеве огромную пробку из фур, чтобы выразить властям свое недовольство.