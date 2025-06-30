Круглый стол с участием бойцов СВО прошел в Мытищах

Накануне Дня ветеранов боевых действий в Мытищах провели круглый стол, в котором приняли участие бойцы специальной военной операции. На встрече обсудили меры поддержки защитников и их семей.

Мероприятие посетили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, депутат Совета депутатов Вячеслав Муравьев и представители администрации городского округа Мытищи. Собравшиеся затронули тему открытия единого центра, где разместят филиал госфонда «Защитники Отечества», местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и Центр поддержки семей военнослужащих.

«Помещение для центра уже подобрали, оно расположено в доме № 27 на Юбилейной улице. Сейчас проводим ремонтные работы», — рассказала Юлия Купецкая.

Также на встрече подняли вопрос трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей. На ярмарке вакансий получили 10 запросов от бойцов, из них шесть уже работают на предприятиях в Мытищах.

«Дополнительно актуализируем реестр вакансий мытищинских предприятий и проведем ярмарку вакансий в июле», — отметила Юлия Купецкая.

Собравшиеся обсудили и открытие отдельных окон в многофункциональных центрах для участников спецоперации и их семей, а также оказание медицинской помощи и психологической поддержки. Так, в регистратурах медицинских учреждений выделят отдельные окна. Помимо этого, для защитников и их родственников утвердят единый день диспансеризации.

«Для беспрерывной поддержки создадим чат для бойцов спецоперации и их семей с медицинскими работниками», — поделилась Юлия Купецкая.

Участники встречи побеседовали и на тему увековечивания памяти героев специальной военной операции. Сейчас выбирают место для установки мемориала павшим защитникам.

Отметим, что такие мероприятия с участием бойцов специальной военной операции будут проводить регулярно. По всем вопросам защитники и их близкие могут обратиться также в Центр поддержки участников СВО и членов их семей по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом № 9, либо по телефонам 122 и 8 (985) 858-38-74, в региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» по тому же адресу и по номеру 8 (925) 275-19-73, а также в Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО по телефону: 8 (901) 744-93-92.