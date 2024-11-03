Протоиерей Тимофеев заявил о жертвоприношениях в нацбатах ВСУ

В украинских неонацистских батальонах «Азов»* и «Айдар»* практиковали жертвоприношения. Об этом РИА «Новости» рассказал протоиерей Александр Тимофеев.

«Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», — заявил священнослужитель.

По его словам, нацисты совершают подобное и в Курской области — этому есть множество доказательств. Тимофеев выразил надежду, что преступления ВСУ дойдут до суда. Он назвал языческие культы реальной проблемой, с которой необходимо бороться.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что боевики нацбатальонов ВСУ стали действовать на Краснолиманском направлении. Там зафиксировали присутствие формирований «Айдара»* и «Азова»*.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.