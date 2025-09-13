На Украине девушки заключили с ВСУ первые молодежные контракты

Девушки в возрасте от 18 до 24 лет впервые заключили контракты с Вооруженными силами Украины, они будут операторами беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

«Впервые контракт „18–24“ с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки — они идут на должности операторов БПЛА», — отметили в сообщении.

Служба на должности операторов дронов у украинок продлится два года вместо положенного одного для пехотинцев. При этом количество подписавших контракт девушек в Генштабе не указали.

В ряды ВСУ за два месяца работы программы по подписанию контрактов для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет на военную службу поступили меньше 500 человек. Власти республики признали, что среди украинской молодежи такой способ мобилизации не вызвал ожидаемого отклика.