«Кровавые бизнесмены». Российский боец оценил планы Трампа по Украине

Замкомандира Худяков: бойцы не верят в желание Трампа остановить конфликт

Российские военнослужащие не верят в намерения президента США Дональда Трампа остановить конфликт на Украине. Об этом в комментарии 360.ru заявил замкомандира 88-й РДБр «Эспаньола» Роман «Розарио Агро» Худяков.

«Трамп на 100 дней приостановил помощь, но я не верю в его искренние намерения. Американцы — это кровавые бизнесмены. Они сейчас все свои заводы поставили на военные рельсы. Они зарабатывают миллиарды долларов на наших с вами смертях», — отметил он.

Боец считает, что Россия должна идти до конца и освободить всю Украину.

«Хоть даже пять сантиметров Украины останется для Европы, оттуда постоянно будут прилетать снаряды в нашу сторону, по нашим мирным жителям», — резюмировал Худяков.

Ранее американский лидер заявил, конфликт на Украине мог бы давно закончиться, если бы не желание президента Владимира Зеленского воевать. Трамп признал, что российская армия сильнее украинской.

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