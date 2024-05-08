«Кровавая шутка». Захарова предрекла Европе катастрофу из-за Украины | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 05:54 «Кровавая шутка». Захарова предрекла Европе катастрофу из-за Украины Захарова: беженцы и оружие с Украины сыграют «кровавую шутку» с НАТО РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что украинские беженцы и поставляемое ВСУ оружие сыграют со странами НАТО «кровавую шутку». Об этом дипломат заявила в интервью ТАСС.

Захарова отметила, что страны Альянса «наводнили экстремисты» под видом беженцев с Украины. Все эти люди искалечены западной пропагандой и нацистской политикой киевских властей. Они нетерпимы к определенным нациям и национальностям, а также к религии и некоторым социальным группам.

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«Это все возбуждение в людях самых низменных даже не чувств, а эмоций в сочетании с бесконтрольным оружием, которое наводнило черные рынки, в том числе стран Западной Европы, в какой-то момент сыграет с ними не просто злую шутку, а шутку кровавую», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что все эти проблемы создали сами западные политики, способствующие поставкам оружия и денег на Украину.

Ранее Захарова заинтересовалась состоянием французского президента Эммануэля Макрона, заявившего, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, но при этом делающего довольно противоречивые заявления.