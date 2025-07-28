Кроссовые мотоциклы и дроны отправили в зону СВО из Люберец

Новую партию гуманитарной помощи передали военнослужащим в зоне спецоперации активисты Люберец. В нее вошла том числе крупная техника.

В посылку вошли пять кроссовых мотоциклов, дроны и питьевая вода. Скоро ее передадут на передовую.

«В конце июня мы направляли на фронт такие же модели — бойцы отмечают, что техника себя зарекомендовала отлично. Дополнительно к мотоциклам передали дроны, которые собрали наши умельцы-добровольцы, а также питьевую воду — эта позиция всегда востребована», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Постоянную помощь военнослужащим оказывают предприятия округа, депутаты, активисты местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и просто неравнодушные жители.

Ранее в зону СВО из Люберец уже отправляли мотоциклы и технологическое оборудование, а также одежду и аксессуары, обеспечивающие безопасность и комфорт.