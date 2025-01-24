Кремль заявил о готовности Путина к контактам с Трампом

Песков: Россия ждет сигнала от США по контактам Путина и Трампа

Президент Владимир Путин готов к контактам с американским коллегой Дональдом Трампом. Россия ожидает сигнала от США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что «здесь трудно гадать на кофейной гуще». Кроме того, Россия считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры с США по вопросу контроля над вооружениями.

Песков также прокомментировал слова Трампа о том, что изменение цен на нефть положит конец украинскому конфликту. Официальный представитель Кремля заверил, что мировые цены не повлияют на исход специальной операции.

Накануне американский лидер дважды за день заявил о желании встретиться с Путиным. По словам Трампа, он хочет сделать это «немедленно».