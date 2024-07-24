«Веры ему нет. Никакой». МИД России ответил на слова Зеленского о переговорах

Владимир Зеленский под видом заявлений о готовности разговаривать с Россией пытается продвинуть так называемую «формулу мира». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба министерства.

Она заявила, что ни Зеленский, ни его западные кураторы не отменили запрета на переговоры с Россией.

Кроме того, представитель МИД предположила, что позиция Зеленского может быть связана с предвыборной конъюнктурой в США.

«Посмотрите, как он начал тут же названивать Дональду Трампу после покушения», — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия видит у киевского режима много слов, в том числе противоречащих сказанным ранее, но не видит дел.

«Веры ему нет. Никакой. Ни у кого. Ему не верит никто», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что посыл Украины о готовности к переговорам соответствует российскому, но важны детали.