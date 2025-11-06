Уиткофф назвал урегулирование конфликта на Украине самым важным для США

США не отказались от урегулирования украинского конфликта, который считают одним из самых важных. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил посланник американского президента Стив Уиткофф во время выступления на бизнес-форуме в Майами.

Он подчеркнул, что глава государства Дональд Трамп постоянно следит за этой темой и намерен довести ее до конца.

«Я помню, мы позвонили с Джаредом [Кушнером] президенту и сказали, что у нас есть сделка по Газе. Он сказал: „Это отлично. Как дела с Россией?“» — заявил Уиткоофф.

По его словам, несмотря на всю сложность решения, определенный прогресс, приближающий окончание боевых действий, все же есть.

«Нам предстоит реализовать большой объем работы по протоколам безопасности для Украины. Технические группы должны провести множество базовых обсуждений, прежде чем к процессу подключатся руководители», — добавил специальный представитель президента США.

Уиткофф подчеркнул, что Трамп нацелен на то, чтобы «починить все». Он добавил, что у него нет уверенности, что это может получиться, но попыток команда американского лидера не оставит.

В конце октября специальный представитель президента России и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел переговоры посланником президента США Стивеном Уиткоффом во время визита в США.

По итогам встречи, отвечая на вопрос журналистов об урегулировании украинского конфликта, Дмитриев заявил, что решение этой проблемы требует согласования трех моментов: гарантии безопасности для Украины, территориальный вопрос с русскоязычным населением и нейтралитет страны, который станет гарантией безопасности для России.