Кремль оценил влияние вовлеченности США в украинский конфликт на исход СВО | 360°

Важное 25 апреля 2024, 12:42 Кремль оценил влияние вовлеченности США в украинский конфликт на исход СВО Песков: вовлеченность США в украинский конфликт не изменит исхода СВО РИА «Новости»

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Соединенные Штаты вовлечены в конфликт на Украине, и эта вовлеченность — прямая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но этот факт, подчеркнул представитель Кремля, никак не изменит исход СВО, сообщило РИА «Новости».

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют», — указал он, комментируя данные о поставках ракет ATACMS для ВСУ.

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Но эти действия, подчеркнул Песков, не смогут принципиально изменить исход специальной военной операции.

Накануне, в Пентагоне подтвердили в передачу Украине ATACMS повышенной дальности для использования. В комментарии РИА «Новости» ведомство пояснило, что сделано это было для использования «в пределах суверенной украинской территории».

Ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, пояснил собеседник агентства, а в апреле они оказались на Украине.