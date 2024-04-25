Кремль оценил влияние вовлеченности США в украинский конфликт на исход СВО | 360°

25 апреля 2024, 12:42
Кремль оценил влияние вовлеченности США в украинский конфликт на исход СВО
Песков: вовлеченность США в украинский конфликт не изменит исхода СВО
Соединенные Штаты вовлечены в конфликт на Украине, и эта вовлеченность — прямая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но этот факт, подчеркнул представитель Кремля, никак не изменит исход СВО, сообщило РИА «Новости».
«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют», — указал он, комментируя данные о поставках ракет ATACMS для ВСУ.
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Но эти действия, подчеркнул Песков, не смогут принципиально изменить исход специальной военной операции.
Накануне, в Пентагоне подтвердили в передачу Украине ATACMS повышенной дальности для использования. В комментарии РИА «Новости» ведомство пояснило, что сделано это было для использования «в пределах суверенной украинской территории».
Ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, пояснил собеседник агентства, а в апреле они оказались на Украине.
США
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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