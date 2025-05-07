Кремль оценил атаки дронов ВСУ в ответ на предложение о перемирии

Россия не слышала ни одного заявления из Украины о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что украинские власти прекрасно знают об инициативе президента Владимира Путина об объявлении перемирия на праздничные дни. Однако пока от Зеленского не поступало ни одного заявления о готовности поддержать эту инициативу.

«Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные. Они продолжают демонстрировать свою сущность. Они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание к миру», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, попытки ВСУ наносить удары по мирным объектам на территории России оправдывают продолжение спецоперации.

Россия ранее объявила перемирие с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. В Кремле напомнили, что если Украина продолжит попытки ударов в объявленные дни прекращения огня, то поступит адекватный ответ.