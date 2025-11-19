СМИ узнали о консультациях США с Россией по урегулированию на Украине

Axios: США обсуждают с Россией новый план по урегулированию на Украине

США ведут тайные консультации с Россией по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Axios .

По информации источника, Белый дом уже работает над новым планом прекращения боевых действий на Украине, документ состоит из 28 пунктов.

«План вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе. Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что по отношению к плану настроен оптимистично», — отметило издание.

Пока неизвестно, как именно относится к плану украинская сторона и ее союзники в Европе. За реализацию соглашения отвечает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По предварительным данным, он контактирует с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Ранее в Турции отменили переговоры между Уиткоффом и главой офиса украинского лидера Андрея Ермака, запланированные на 19 ноября.