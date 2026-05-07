Ушаков: новый раунд переговоров по Украине не начнется до ухода ВСУ из Донбасса

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной не имеет смысла, пока ВСУ остаются в Донбассе. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что сейчас это главное препятствие, которое мешает дальнейшему продвижению диалога.

«Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования», — заявил Ушаков.

Помощник президента России добавил, что это понимают все стороны и ожидают решения от украинских властей и лидера страны Владимира Зеленского в частности.

В середине прошлой недели Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Одной из тем беседы лидеров двух держав стало разрешение конфликта на Украине.

Как сообщил Ушаков, Трамп заявил о необходимости прекратить боевые действия как можно скорее и пообещал оказать содействие. Представитель Кремля добавил, что президенты сошлись во мнении, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского ведет к затягиванию конфликта.