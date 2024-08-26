Кремль назвал постоянной работу по информированию Путина о ходе СВО

Песков: Путин уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе СВО

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин регулярно получает от первых лиц информацию о ходе специальной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Для президента это постоянная работа, он получает данные об СВО из первых рук. Это позволяет ему оперировать конкретной ситуацией о конкретной обстановке на конкретном участке», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе специальной операции от тех лиц, кто непосредственно занимается ее ведением на поле.

Ранее в понедельник Путин поручил правительству РФ обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны в Курской, Брянской и Белгородской областях совместно с региональными властями. Также он поручил организовать дистанционное обучение для эвакуированных из приграничных районов детей, либо оперативно зачислить в школы в других регионах.

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