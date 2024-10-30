Кражи с карт участников СВО пресекли во Владимире

Мошенничество с банковскими картами участников СВО пресекли сотрудники МВД во Владимирской области. Силовики задержали троих подозреваемых, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В серии краж денег с банковских карт участников СВО заподозрили сотрудников пункта отбора на военную службу. Следствие установило, что оформлявшие документы сотрудники присваивали сим-карты, к которым привязаны зарплатные карты.
«Они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты. В настоящее время задокументировано пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 миллионов рублей», — сообщила Волк.
Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества, связанном с фальшивыми письмами от Росфинмониторинга. Злоумышленники от имени ведомства пытаются выманить личные данные.
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