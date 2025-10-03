Кратковременная остановка цикла произошла на пермском «Азоте» после атаки БПЛА

Глава Пермского края Махонин сообщил о приостановке цикла на «Азоте» из-за БПЛА

На предприятии «Азот» в Пермском крае произошла кратковременная остановка технологического цикла из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале .

«Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор.

По его словам, на месте ЧП продолжают работать экстренные службы и оперативный штаб.

Из-за атаки БПЛА повреждения получил двухквартирный дом, его жильцам предоставили крышу над головой. Обошлось без жертв. Минтруда региона проработает вопрос с компенсацией потерянного имущества. Средства выделят из краевого бюджета.