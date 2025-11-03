Красным загорелась вся карта. Массированный удар нанесли по Украине в ночь на 3 ноября

Сигналы воздушной тревоги распространились на всю территорию Украины в ночь на 3 ноября. Местные мониторинговые службы заявили о пуске гиперзвуковых ракет «Кинжал», власти нескольких городов отчитались об ударах КАБами и угрозе дронов.

Еще вечером, 2 ноября, тревогу объявили в Киеве. В Воздушных силах Украины заявили, что существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В киевской администрации жителей призвали немедленно спуститься в укрытия и оставаться там до отмены сигнала опасности. Затем тревога распространилась на Полтавскую, Черниговскую, Житомирскую и Харьковскую области.

Серия взрывов прогремела в Харькове. Инфраструктуру в городе, по данным местных властей, атаковали управляемыми авиабомбами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись по Индустриальному району.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что под обстрелом также оказался Киевский район города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется. Очевидцы сообщают о сильном грохоте и вспышках в разных частях Харькова.

Одновременно под ударом оказались другие регионы. В Павлограде зафиксированы мощные взрывы и пожары — город атаковали беспилотники.

Под обстрел попали также Никопольщина, Покровская, Мировская и Марганецкая общины. По словам очевидцев, в некоторых районах повреждена инфраструктура, есть перебои с электроснабжением.

Ранее массовые аварийные отключения света начались на Украине.