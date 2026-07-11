Красный Крест увеличил запасы гумпомощи для Крыма и Севастополя

Российский Красный Крест в связи с ЧС увеличивает запасы гуманитарной помощи для Крыма. Наборы продуктов и гигиенических принадлежностей начнут выдавать в Севастополе с понедельника 13 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКК.

«В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник», — заявили там.

Товары смогут получить инвалиды первой и второй групп, переселенцы 2025–2026 годов и люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В Крыму отделение Красного Креста имеет запас в 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды и технические средства реабилитации.

Дополнительные средства также направили на формирование запаса для оперативного реагирования при необходимости.

Ранее жителя Крыма приговорили к четырем годам колонии за призывы разрушить мост на полуостров.