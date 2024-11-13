Красноярский депутат и застройщик решил отправиться на СВО

Депутат заксобрания Красноярского края и застройщик Захар Енджиевский готовится заключить контракт с добровольческим подразделением, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил сайт Ngs24.ru .

Депутат рассказал изданию, что проходит медосмотры и планирует в конце ноября уже попасть в учебное подразделение. Он добавил, что заключит контракт сроком на полгода. На вопрос о том, какие выплаты он получит за службу, Енджиевский ответить не смог. Он объяснил, что «идет не за деньгами».

«Это моя гражданская позиция, взвешенное и обдуманное решение», — подчеркнул депутат.

По его мнению, бизнес сможет существовать без его вмешательства, а депутатская деятельность никоим образом не помешает заключить контракт.

Ранее в зону спецоперации вслед за своим мужем отправилась мать шестерых детей. Россиянке приснилась покойная свекровь, которая посоветовала последовать за супругом. Заботы о детях взяла на себя ее 23-летняя дочь.