Многодетная мать отправилась за мужем на СВО по совету покойной свекрови
Shot: мать шестерых детей уехала за мужем на СВО, чтобы уберечь его от ранений
Мать шестерых детей Хулкар Ойдинова по совету покойной свекрови присоединилась к своему мужу в зоне спецоперации, чтобы уберечь его от ранений. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Женщина рассказала, что ее супруг стал добровольцем в самом начале СВО. Спустя полтора месяца она последовала за ним.
Ойдинова оставила детей, младшему из которых на тот момент было всего восемь месяцев, и собственный бизнес. Она попросила позаботиться о младших 23-летнюю дочь, у которой уже было своих двое детей. За это время дети Хулкар привыкли называть мамой старшую сестру, а ее саму бабушкой. Женщина призналась, что ее это немного огорчает, но она считает, что должна оставаться рядом с мужем.
По словам женщины, она отправилась за мужем после того, как ей приснилась покойная свекровь, попросившая так поступить. Сон оказался настолько реалистичным, что она не стала сомневаться.
С 2022 года супруги служат в одном из подразделений 25-й армии.
Ранее в Нижегородской области женщине, укравшей 29 пачек масла в магазине, предложили отправиться на СВО.