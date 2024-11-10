Многодетная мать отправилась за мужем на СВО по совету покойной свекрови

Shot: мать шестерых детей уехала за мужем на СВО, чтобы уберечь его от ранений

Мать шестерых детей Хулкар Ойдинова по совету покойной свекрови присоединилась к своему мужу в зоне спецоперации, чтобы уберечь его от ранений. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина рассказала, что ее супруг стал добровольцем в самом начале СВО. Спустя полтора месяца она последовала за ним.

Ойдинова оставила детей, младшему из которых на тот момент было всего восемь месяцев, и собственный бизнес. Она попросила позаботиться о младших 23-летнюю дочь, у которой уже было своих двое детей. За это время дети Хулкар привыкли называть мамой старшую сестру, а ее саму бабушкой. Женщина призналась, что ее это немного огорчает, но она считает, что должна оставаться рядом с мужем.

По словам женщины, она отправилась за мужем после того, как ей приснилась покойная свекровь, попросившая так поступить. Сон оказался настолько реалистичным, что она не стала сомневаться.

С 2022 года супруги служат в одном из подразделений 25-й армии.

Ранее в Нижегородской области женщине, укравшей 29 пачек масла в магазине, предложили отправиться на СВО.