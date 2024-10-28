Зависимый от аплодисментов президент Украины Владимир Зеленский может заслужить их от России за ускоренную сдачу Донбасса, так как его «план победы» уже провалился. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — написал он.

Парламентарий предположил, что Зеленский нуждается в одобрении своих действий внутри страны и на Западе, но пока безуспешно.

Его «план победы» не вызвал восторга ни среди украинцев, ни у западных союзников, поэтому он решил добиться «аплодисментов плебса» более простым решением. Зеленский пообещал выплатить каждому украинцу по тысяче гривен (более 2000 рублей).

Дубинский иронично отметил, что раздача денег населению является крайней мерой, когда для принятия стратегических решений нет ни времени, ни ресурсов, ни возможностей. Он добавил, что дальше Зеленскому останется пообещать только «фронтовые 100 грамм».

Ранее Дубинский рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин привез Зеленскому взятку, чтобы тот не отводил ВСУ от Красноармейска, так как это может испортить избирательную кампанию кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.