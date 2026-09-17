Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили группировке войск «Центр»

Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыл в подразделения группировки войск «Центр» в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Мощи святого уже побывали в нескольких полевых храмах подразделений, один из которых назван в честь князя Дмитрия Донского.

Бойцы после прикладывания к святыне получили священные иконы. Один из военнослужащих отметил, что оказался на передовой в исторический момент.

«Всех нас радует, что Господь дает нам знак: Он с нами. И мы идем верным путем, мы должны двигаться дальше, вперед», — подчеркнул он.

Ранее крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского провели в Петербурге. Шествие стартовало от Казанского кафедрального собора и завершилось на площади Александра Невского.

Весь маршрут занял около часа, участники прошли по историческому центру города. Также водное шествие провели из крепости Орешек, где мощи Александра Невского находились с 1 октября 1723 года по 30 августа 1724 года.