Лидеры Евросоюза, поддерживающие киевский режим, переживали о сохранении собственной власти, влияния и положения, а не спасали украинцев. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала .

Он задался вопросом, как долго еще украинские власти будут отправлять в «котел смерти» неподготовленных людей.

Россия сделает все возможное, чтобы украинцы сдались. Должны же они в какой-то момент понять, что Европе на них наплевать. Лидеры ЕС обрекли украинцев на смерть ради своих меркантильных интересов.

«Дело не в спасении украинского народа, а в сохранении власти, влияния и положения Европы. И если в процессе погибнет несколько украинцев, ну, или много украинцев, то так тому и быть», — подчеркнул аналитик.

Самое ужасное в этой ситуации — цинизм Запада, внушающего жителям Украины, что ему не плевать на их интересы и благополучие, хотя это не так.

На Сумском направлении ВСУ уже испытали серьезный дефицит пехоты, поэтому готовятся к долговременной обороне и усиливают подразделения расчетами БПЛА.