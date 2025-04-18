Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ обезглавили девочку в Курской области

В освобожденном Суджанском районе Курской области российские военные наткнулись на жуткую картину: в одном из сел лежало тело девочки, которой отрубили голову. Об этом aif.ru рассказал боец с позывным Добрый.

Российские бойцы осматривали деревни, откуда бежали украинские войска. В некоторых из сел находили трупы — их прятали в огородах, подполах и даже колодцах.

К сожалению, обнаружили разведчики и тела детей. Только под Суджей украинцы убили не менее пятерых несовершеннолетних. Одной из них, маленькой девочке, боевики отрубили голову.

Официальных комментариев от Следственного комитета или региональных властей по данной ситуации пока не поступало.

Украинские войска вторглись в Курскую область летом 2024 года. К настоящему моменту российские силы практически полностью освободили регион. Подразделения ВСУ все еще остаются в нескольких поселках. Накануне морская пехота России освободила Горнальский монастырь.