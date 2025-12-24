Корреспондент Андрей Вакула передал сюжет с места боев, рассказав о взятии села Андреевка подразделениями российской группировки войск «Восток». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, во время боя украинские вооруженные силы потеряли переправу через реку Гайчур, что серьезно затруднило их отход. Российский оператор беспилотников отслеживал перемещения и своевременно сообщал координаты целей артиллеристам.
Вакула сообщил, что российская армия продолжала продвижение вдоль берегов реки Гайчур, взяв под контроль населенные пункты Песчаное и Герасимовку.
