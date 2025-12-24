Корреспондент Андрей Вакула передал сюжет с места боев, рассказав о взятии села Андреевка подразделениями российской группировки войск «Восток». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, во время боя украинские вооруженные силы потеряли переправу через реку Гайчур, что серьезно затруднило их отход. Российский оператор беспилотников отслеживал перемещения и своевременно сообщал координаты целей артиллеристам​.

Вакула сообщил, что российская армия продолжала продвижение вдоль берегов реки Гайчур, взяв под контроль населенные пункты Песчаное и Герасимовку.