Корреспондент Lenta.ru Николай Чигасов погиб в зоне СВО

В зоне специальной операции погиб корреспондент Lenta.ru Николай Чигасов. Об этом сообщило издание на официальном сайте.

Чигасов выполнял боевое задание в районе села Верхнекаменское под Северском. Он получил смертельное ранение при атаке украинского дрона.

Журналист работал в Lenta.ru с 2021 по 2022 год, освещал проблемы международных блоков и организаций, а также военных и дипломатических конфликтов.

После начала СВО добровольно ушел на фронт, стоял у истоков создания средств противодействия БПЛА в Луганской Народной Республике.

В сентябре 2024 года Чигасов получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона. Несмотря на опасность повторных атак БПЛА и тяжелую травму ноги, он смог добраться до расположения части и получил медаль «За спасение погибающих». Чигасов начал боевой путь рядовым бойцом и дослужился до лейтенанта.

Ранее телеведущий из Якутии Алексей Семенов погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО.