Коптер для кружка БПЛА приобретут в деревне Островцы округа Люберцы

Для любительского объединения из деревни Островцы в городском округе Люберцы приобретают коптер для занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков на выездной встрече администрации с участниками СВО и их семьями, которая прошла в ДС «Триумф».

По словам Волкова, сейчас при Никольском храме в Островцах проводят занятия 45 детей, и работу энтузиастов поддержат — муниципалитет окажет необходимую помощь в развитии кружка.

Глава округа также обратил внимание на меры поддержки участников СВО: действует около 30 программ помощи. Так, 788 ветеранам боевых действий помогли оформить положенные льготы и ежемесячные выплаты, также решено более 70 бытовых вопросов, а восьми семьям предоставили жилье по договорам коммерческого найма.

Для ветеранов предложено свыше 100 вакансий в 12 крупных организациях.