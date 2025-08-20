Коптер для кружка БПЛА приобретут в деревне Островцы округа Люберцы

Для любительского объединения из деревни Островцы в городском округе Люберцы приобретают коптер для занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков на выездной встрече администрации с участниками СВО и их семьями, которая прошла в ДС «Триумф».
По словам Волкова, сейчас при Никольском храме в Островцах проводят занятия 45 детей, и работу энтузиастов поддержат — муниципалитет окажет необходимую помощь в развитии кружка.
Глава округа также обратил внимание на меры поддержки участников СВО: действует около 30 программ помощи. Так, 788 ветеранам боевых действий помогли оформить положенные льготы и ежемесячные выплаты, также решено более 70 бытовых вопросов, а восьми семьям предоставили жилье по договорам коммерческого найма.
Для ветеранов предложено свыше 100 вакансий в 12 крупных организациях.
Кроме того, 240 детей участников СВО бесплатно посещают кружки и секции, а 32 ребенка были зачислены в детские сады вне очереди.
Напомним, по всем вопросам для семей участников СВО можно обращаться в Управление по работе с ветеранами СВО по телефону: 8 (498) 732‑81‑39.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 20 августа
ЦППК расширит зону действия услуги «Быстрый проход» для льготников
Развративший школьницу учитель из Петербурга снимал с ней порно
Министерство образования Подмосковья и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве
У Иды Галич украли Instagram*-аккаунт с семью миллионами подписчиков
Пошли на уступки. Уиткофф отметил важную реакцию России после саммита на Аляске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте