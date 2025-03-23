Копия части газопровода из Суджи появилась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли выставку, посвященную операции «Поток», во время которой российские военные попали в Суджу в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Храма-на-Крови.
На площадке у храма установили копию части газопровода длиной 16 метров. Диаметр трубы — 1420 миллиметров, что соответствует параметрам газовой трубы из Суджи.
«Совершенный подвиг не имеет аналогов в мировой истории и является свидетельством высочайшего духа и беспримерной воинской доблести наших бойцов», — заявили представители храма.
Операция «Поток», в рамках которой бойцы ВС России прошли около 15 километров по трубопроводу и неожиданно для противника проникли в глубь его обороны, привела к панике в рядах ВСУ. Некоторые украинские командиры приказали подчиненным отступать до получения распоряжения от старших офицеров.
В Москве задержали двух мужчин, пытавшихся продать зарубежные препараты
Песков раскрыл смысл Черноморской инициативы
В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет
США и Украина проведут еще один раунд переговоров
Свыше 20 возгораний сухостоя потушили в Подмосковье в выходные
Обломки БПЛА повредили здание на железнодорожной станции под Краснодаром
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте