Конвой гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону СВО

Из Балашихи отправили конвой гуманитарной помощи общим весом 12 тонн для жителей новых территорий и личного состава в зоне проведения спецоперации. Отправление состоялось при участии главы городского округа Сергея Юрова, руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елены Жаровой и муниципального депутата Андрея Холода.

В состав груза вошли аппараты искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование для госпиталей, медикаменты и перевязочные материалы. Также были отправлены теплые вещи, предметы личной гигиены и продукты питания. Особое внимание организаторы уделили собранным подаркам для детей, находящихся в детских домах Донецкой Народной Республики.

«Благодарю за подготовку партию „Единая Россия“, волонтеров регионального ресурсного центра „Волонтеры Подмосковья“ в Балашихе и неравнодушных жителей. Огромное спасибо каждому, кто вносит свой вклад», — подчеркнул Сергей Юров.

В Балашихе работают три постоянных пункта приема гуманитарной помощи: в Общественной палате по адресу проспект Ленина, 7/1, и в общественных приемных партии «Единая Россия» — на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и списке необходимых вещей доступна на сайте volonter.mosreg.ru.