Концерт в поддержку участников СВО прошел в Люберцах

В Люберецком Дворце культуры 18 апреля состоялся концерт социально значимого проекта «Русские Маяки», ставший символом поддержки военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и их семей. Главной целью проекта организаторы называют помощь участникам СВО в социальной адаптации к мирной жизни через раскрытие творческого потенциала.

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Лежнева отметила, что это был не просто концерт, а искренний диалог о самом важном. Бойцы, вернувшиеся с передовой, стали главными героями вечера: они приняли участие в профессиональной фотосессии и дали откровенные интервью о своем боевом пути. На основе этих снимков была организована фотовыставка, которая встречала гостей у входа в зал.

В концертной программе приняли участие семьи военнослужащих, а дети участников СВО продемонстрировали дефиле с рисунками на одежде, автором которых стала сестра одного из бойцов. Проект реализуется Комитетом семей воинов Отечества Московской области при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства информации и молодежной политики Московской области.