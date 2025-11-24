Концерт в поддержку участников СВО пройдет в Котельниках 26 ноября

Местное отделение Ассоциации ветеранов СВО приглашает на специальную концертную программу «Время выбрало нас». Для зрителей выступят знаменитая солистка шансона Любовь Попова и военно-патриотическая группа «Дозор».

На концерте прозвучат песни о самом важном — силе духа, верности и настоящей дружбе. В каждой композиции — правда жизни, уважение к подвигу и настоящая любовь к Родине.

Любовь Попова — исполнительница шансона, обладающая бархатистым низким голосом и широким диапазоном звучания. В своих композициях она поет о жизни, любви, взаимоотношениях, одиночестве. Ее музыка действительно универсальна — под мелодичные мотивы приятно потанцевать, предаться ностальгии, вспомнить прошлое.

Группа «Дозор» была создана участниками СВО при поддержке Ассоциации ветеранов боевых действий. Музыканты одними из первых начали проводить концерты в поддержку специальной военной операции. В репертуаре группы — песни преимущественно военно-патриотической тематики.

Концерт состоится 26 ноября в 17.00 по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом № 32, дом культуры «Силикат».