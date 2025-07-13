Концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Орехово-Зуеве

В парке Победы в Орехово-Зуеве состоялся концерт в поддержку бойцов специальной военной операции, находящихся сейчас на фронте. Перед собравшимися выступили участники объединения «Русская община».

Они исполнили песни о подвигах героев: «Едем за ленту», «Письма с фронта», «Мама, я не жалею», «Окопные свечи».

«Внутри „Русской общины“ есть исполнители, которые продвигают патриотическое видение, воспитание в массы. И молодежь, и наше поколение, и старшее поколение — всего сегодня собрались на мероприятии», — рассказал исполнитель Александр Погребенный.

Защитникам старается помочь каждый: одни плетут маскировочные сети, другие собирают и доставляют на фронт гуманитарные грузы, дети присылают бойцам рисунки и письма, а кто-то благодарит через музыку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.