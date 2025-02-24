Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Воскресенске

Праздничное мероприятие под названием «Доблесть в сердце, музыка в душе» состоялось в большом зале Дома культуры «Химик». Ветеранов боевых действий поздравили творческие коллективы муниципалитета.

Глава городского округа Алексей Малкин вручил военнослужащим почетные грамоты. Он отметил неоценимый вклад ветеранов боевых действий в обеспечение мира, независимости и безопасности России.

«Для меня, как для выпускника военного училища и офицера, праздник 23 Февраля имеет особое значение. Поэтому с особой важностью и от всего сердца сегодня выразил благодарность за подвиги, за защиту нашей Родины ветеранам боевых действий», — сказал глава Воскресенска.

Он добавил, что эти люди являются гордостью округа и примером самоотверженности, стойкости и мужества для подрастающих поколений.