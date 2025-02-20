Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Лобне

Торжественное мероприятие к 23 февраля для участников спецоперации организовали в Лобне. Творческие номера подготовили хореографические ансамбли «Кадриль» и «Лыченица» Дворца культуры «Красная Поляна».

Концерт состоялся в филиале санатория «Горки». Зрителями стали ветераны военной службы и бойцы СВО, проходящие восстановление в санатории.

Артисты из Лобни представили для них номера, включающие традиционные и современные танцы.

Отметим, что в округе продолжают оказывать активную поддержку участникам спецоперации и их семьям. К примеру, накануне в Лобне завершилась акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам». Собранные посылки с гуманитарным грузом отправили на склад в Подмосковье, оттуда их передадут военнослужащим.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лобне опубликовали программу мероприятий ко Дню защитника Отечества.