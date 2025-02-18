Жители городского округа Лобня приняли участие в акции помощи бойцам специальной военной операции «Доброе дело — нашим Защитникам». Собранные посылки с гуманитарным грузом отправили на склад в Подмосковье, оттуда их передадут военнослужащим.

Неравнодушные горожане собрали для бойцов специальной военной операции теплую одежду, продукты питания, средства личной гигиены и другие необходимые вещи, а также письма с пожеланиями.

Так, ученики и педагоги лобненской школы № 9 Лобни передали коробки с гуманитарным грузом в городской Центр помощи мобилизованным и их семьям. Преподаватели и воспитанники Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» стали участниками проекта «Весточка». Ребята из кружков «Декоративное рисование» и «Волшебная кисть» смастерили для защитников письма-открытки. Юные творцы также нарисовали в подарок бойцам поздравительный плакат ко Дню защитника Отечества.