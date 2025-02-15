Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в детской школе искусств в Протвине

В Детской школе искусств в Протвине состоялся большой концерт, посвященный Дню защитника Отечества, который был организован для волонтеров. Лозунг «СВОих не бросаем» объединил волонтерские группы не только Серпухова, но и всей России.

Перед началом концерта волонтеры представили свою продукцию, включая окопные свечи, маскировочные сети и антидроновые одеяла — все это необходимо нашим бойцам и постоянно изготавливается силами волонтеров.

Инициаторами мероприятия выступили Единый центр поддержки участников СВО и их семей, общероссийское движение «Здоровое Отечество» и Администрация округа.

Творческие коллективы Серпухова, а также дипломант всероссийского фестиваля артистов эстрады и лауреат всероссийского фестиваля Песни Боевого Братства певец и композитор Георгий Лысенко помогли создать атмосферу для нашей дружной волонтерской команды.