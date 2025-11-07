Концерт ко Дню народного единства прошел в Раменском округе

Жители муниципалитета объединились, чтобы поблагодарить защитников Отечества. В честь Дня народного единства во Дворце культуры «Победа» прошла концерт-акция «Герои Z».

Мероприятие началось с урока «Разговоры о важном». Школьники Удельнинской гимназии пообщались с ветераном боевых действий Сергеем Сафиным. Далее каждый желающий мог принять участие в разных активностях, например, научиться собирать и разбирать автомат Калашникова.

Самые юные жители Раменского попробовали себя в роли художников на мастер-классе по Гжельской росписи. Участники специальной военной операции поблагодарили детей за их творчество.