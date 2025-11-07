Концерт ко Дню народного единства прошел в Раменском округе
Жители муниципалитета объединились, чтобы поблагодарить защитников Отечества. В честь Дня народного единства во Дворце культуры «Победа» прошла концерт-акция «Герои Z».
Мероприятие началось с урока «Разговоры о важном». Школьники Удельнинской гимназии пообщались с ветераном боевых действий Сергеем Сафиным. Далее каждый желающий мог принять участие в разных активностях, например, научиться собирать и разбирать автомат Калашникова.
Самые юные жители Раменского попробовали себя в роли художников на мастер-классе по Гжельской росписи. Участники специальной военной операции поблагодарили детей за их творчество.
В рамках мероприятия организаторы наградили семьи военнослужащих памятными призами, а самые главные подарки для своих героев дети сделали своими руками.
Также в честь праздника жители Раменского округа собрали гуманитарную помощь. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик отметил важность проведения таких акций для поддержки бойцов. «Как раз этот праздник и показывает, как мы едины, мы все вместе, мы в одном кулаке, мы мощь и сила», — сказал он.
Акция завершилась патриотическими выступлениями артистов и творческих коллективов.