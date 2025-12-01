Концерт ко Дню матери прошел в Солнечногорске

В городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» состоялся концерт «Мамины песни над Сенежем», посвященный Дню матери в России. На сцене чествовали мам и бабушек участников специальной военной операции, а также многодетные семьи округа.

В концертной программе приняли участие заслуженный артист Республики Марий Эл Сергей Козлов, образцовый ансамбль детской современной песни «Веселые нотки», образцовый хореографический ансамбль «Солнышко», ансамбль русской песни «Сенежские зори», группа «Топлес» в составе Ивана Чеботарева, Юрия Плотникова, Дмитрия Рощупкина и Александра Рыбакова, дуэт Елены и Олега Рубцовых, а также солисты Алиса Крапчунова, Анна Кадина и Мария Bravo. В своих номерах они передали чувство любви и признательности маме.

«От всей души благодарю коллектив дома культуры „Лепсе“ и всех участников концерта за подаренные эмоции и этот душевный вечер. Такие события укрепляют наши семейные ценности и создают ту особую, теплую среду взаимной поддержки, которая так важна для нашего округа. Отдельные слова благодарности — мамам наших героев. Ваши сила и стойкость — это пример для всех нас», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Празднование Дня матери в Солнечногорске включало более 50 мероприятий: концерты, выставки декоративно-прикладного искусства, книги и рисунков, семейные фотогалереи, мастер-классы, литературные чтения, показы фильмов и викторины.